На Красносельском шоссе петербурженку сбила «Шкода»: девушка в реанимации

Полиция разбирается в обстоятельствах аварии, в результате которой была госпитализирована 18-летняя петербурженка. На зебре девушку сбила «Шкода», стало известно «Фонтанке».

ДТП произошло на Красносельском шоссе неподалеку от остановки «Полевая». 27-летняя водительница «Шкоды» ехала по магистрали в тот момент, когда 18-летняя девушка решила перейти дорогу по пешеходному переходу.

Автомобиль не пропустил петербурженку, в результате девушка оказалась на капоте машины. По предварительным данным, пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию — у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей таза.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция начала проверку после ДТП с двумя фурами на трассе «Скандинавия».

Дарья Астанина