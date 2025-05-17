В Подмосковье в дорожной аварии погибли четыре человека

На дороге М-8 в Сергиево-Посадском городском округе микроавтобус Mercedes столкнулся с грузовиком. Четыре пассажира автобуса погибли, еще один пострадал. Водитель также отделался травмами, он находится в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Прокуратуры Московской области Фото: Telegram-канал Прокуратуры Московской области

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в прокуратуре Московской области. Водителю грозит семь лет лишения свободы. Как сообщили «РИА Новости» в подмосковном Минздраве, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.