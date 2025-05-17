«Локомотив» повел в финальной серии КХЛ

Ярославский «Локомотив» со счетом 5:2 обыграл челябинский «Трактор» в третьем матче финальной серии play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У победителей шайбы забросили Артур Каюмов (19-я и 59-я минуты), Байрон Фрэз (22), Никита Кирьянов (35) и Алексей Береглазов (60). У «Трактора» отличился Виталий Кравцов (17) и Александр Рыков (44).

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Таким образом счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Локомотива». Четвертая встреча состоится 19 мая в Челябинске.

Арнольд Кабанов