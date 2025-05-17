В Якутске ликвидируют разлив нефтепродуктов на реке Лена

В Якутске на реке Лена произошел разлив нефтепродуктов. На место происшествия выехали работники службы спасения и комиссия правительства. Там они обнаружили пятилитровые бутылки и бочку, которые предположительно и содержали продукты из нефти, сообщила пресс-служба местного Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Министерства экологии Республики Саха Фото: Telegram-канал Министерства экологии Республики Саха

Собственник опасных емкостей — местный туроператор ООО «Ленатурфлот», который занимается речными круизами. Правительство поручило руководству компании убрать предполагаемый источник загрязнения. Пятилитровые бутылки были убраны, но бочка все еще остается на месте. В компании пообещали, что уберут ее через несколько дней.

Специалисты бюджетной организации «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» почистили реку от загрязнения, сообщили в министерстве. Надзорные органы выясняют обстоятельства происшествия. В правительстве республики подчеркнули, что река Лена является объектом федерального надзора.

«Ленатурфлотом» руководит Бактыбек Егоров. Компания была основана в 2003 году.