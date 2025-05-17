Путин поручил ввести налоговый вычет по НДФЛ за диспансеризацию и сдачу норм ГТО

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 14 апреля. В частности, глава государства поручил ввести налоговый вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за регулярную диспансеризацию и сдачу норм ГТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Принять меры, направленные на предоставление налогоплательщику, регулярно проходящему диспансеризацию и успешно выполняющему нормативы.., права на ежегодное получение cтандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц»,— сказано на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения президента назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководитель исполкома общественного движения «Народный фронт» Михаил Кузнецов. Выполнить его они должны к 1 октября 2025 года.