Бизнесмена Хубутию отправили под домашний арест по делу о покушении на убийство

Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего министра торговли Подмосковья и бизнесмена Михаила Хубутию. Совладелец выставочного комплекса «Гостиный двор» до этого сам пришел в следственные органы и признался в нападении с топором на бывшую возлюбленную Юлию Ван.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бизнесмена подозревают в том, что он нанес госпоже Ван телесные повреждения, угрожал расправой и покушался на убийство. О домашнем аресте ходатайствовал следователь, сообщила пресс-служба судов Москвы. Михаил Хубутия будет находиться под домашним арестом 1 месяц 11 суток.

Сторона защиты просила избрать подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он и его адвокат отказались давать комментарии, передает Mash.

Бизнесмен и госпожа Ван встречались с 2018 по 2024 год. Весной в интервью Ксении Собчак она заявляла, что господин Хубутия угрожал ей регулярно. 24 апреля между ними возникла очередная ссора и бизнесмен ударил госпожу Ван обухом топора. У потерпевшей обнаружили закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.