Бизнесмен Хубутия признался в нападении с топором на бывшую возлюбленную

Экс-министр торговли Подмосковья, бизнесмен Михаил Хубутия добровольно пришел в следственные органы и признался в нападении с топором на бывшую возлюбленную Юлию Ван. По факту возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119, п. «з» ч. 2 ст. 112 УК). Дела переданы ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допросы потерпевшей, подозреваемого и свидетелей, очные ставки, проведена проверка показаний на месте, в ходе которой обнаружено и изъято орудие преступления»,— говорится в Telegram-канале СКР.

По данным следствия, 24 апреля Михаил Хубутия и Юлия Ван находились в доме на территории коттеджного поселка «Трехгорка-5» в Одинцово. Между ними возникла ссора, и бизнесмен ударил госпожу Ван обухом топора. У потерпевшей обнаружили закрытый перелом кисти, а также раны и ушибы конечностей.

Ранее в беседе с «Известиями» Михаил Хубутия называл «бредом» сообщения об угрозах бывшей возлюбленной. Женщина же утверждала, что бизнесмен регулярно ей угрожал. Они состояли в отношениях с 2018 по 2024 год.