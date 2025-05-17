Путин поручил до 2029 года завершить строительство моста через Обь

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск в конце марта. Глава государства поручил до 2029 года завершить строительство совмещенного мостового перехода через реку Обь. Мост войдет в состав проекта железнодорожного Северного широтного хода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Северный широтный ход — строящаяся железнодорожная магистраль. Ее протяженность составит 707 км. Магистраль должна соединить станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Помимо моста через реку Обь в рамках проекта будет построена железнодорожная часть моста через реку Надым. Общая стоимость проекта на 2023 год достигала 292,3 млрд руб.