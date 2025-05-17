Российский флот провел учения в двух морях

В Балтийском и Баренцевом морях прошли учения по поиску подлодок. Об этом сообщили в Балтийском и Северном флотах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малый противолодочный корабль "Казанец"

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости Малый противолодочный корабль "Казанец"

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Моряки выполняли задачи по противолодочному маневрированию и слежению за подводными лодками. Военнослужащие Балтийского флота практиковались уничтожать надводные беспилотные катера-камикадзе, передает «РИА Новости». В этих учениях были задействованы малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Казанец».

В Баренцевом море практиковались экипажи «Североморска» и «Вице-адмирала Кулакова» — больших противолодочных кораблей. Во время учений они взаимодействовали с атомной подводной лодкой, самолетами и вертолетами противолодочной авиации, сообщает «Интерфакс». Корабли тоже попрактиковались в уничтожении безэкипажных катеров, но кроме этого, выполняли задачи по отражению налета авиации и БПЛА.