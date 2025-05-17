Афганистан подписал с российской компанией договор о добыче нефти

Российская компания «Интеко групп» заключила с представителями Афганистана договор о добыче и переработке нефти. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Договор был подписан во время проведения форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

Глава российского делового представительства в Афганистане Рустам Хабибуллин сообщил, что специалисты компании уже провели геологоразведку в Афганистане. Теперь они собираются приступить к буровым работам. «Также параллельно на выбранной площадке начнутся работы по строительству НПЗ. Место оборудовано необходимой инженерной коммуникацией»,— сказал он «РИА Новости».

Об отношениях руководства России и Афганистана — в материале «Ъ».