На торги за 33 млн руб. выставлена квартира дочери пермского девелопера

Арбитражный управляющий бывшего гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова выставил на торги квартиру его дочери Екатерины Губановой, сообщает Федресурс. Согласно объявлению, в лот стартовой стоимостью 33 млн руб. включена 3-комнатная квартира общей площадью 195,1 кв.м., расположенная в Перми на пятом этаже дома по адресу: ул. Краснова, д. 30. Тоги назначены на 27 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Господин Гладиков вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая также признана несостоятельной, выступали поручителями по кредитам строительного холдинга (долги банкрота «Камской долины» насчитывали более 1 млрд руб.). Экс-гендиректор оценил объем неисполненных своих финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.

Здание на ул. Краснова, 30 ранее считался элитным малоквартирным кирпичным домом индивидуальной планировки, расположен в самом центре города в Ленинском районе (между улицами Краснова, Пушкина, Комсомольский проспект). Шестиэтажный дом был построен в 1999 году.