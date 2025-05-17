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На торги за 33 млн руб. выставлена квартира дочери пермского девелопера

Арбитражный управляющий бывшего гендиректора «Камской долины» Андрея Гладикова выставил на торги квартиру его дочери Екатерины Губановой, сообщает Федресурс. Согласно объявлению, в лот стартовой стоимостью 33 млн руб. включена 3-комнатная квартира общей площадью 195,1 кв.м., расположенная в Перми на пятом этаже дома по адресу: ул. Краснова, д. 30. Тоги назначены на 27 июня 2025 года.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Андрей Гладиков был признан банкротом в марте 2019 года по заявлению Сбербанка. Господин Гладиков вместе с тогдашним председателем совета директоров «Камской долины» Алевтиной Романовой, которая также признана несостоятельной, выступали поручителями по кредитам строительного холдинга (долги банкрота «Камской долины» насчитывали более 1 млрд руб.). Экс-гендиректор оценил объем неисполненных своих финансовых обязательств в 1,46 млрд руб.

Здание на ул. Краснова, 30 ранее считался элитным малоквартирным кирпичным домом индивидуальной планировки, расположен в самом центре города в Ленинском районе (между улицами Краснова, Пушкина, Комсомольский проспект). Шестиэтажный дом был построен в 1999 году.

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