В деле о краже денег у бойцов СВО в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле об обмане участников военной операции таксистами аэропорта Шереметьево могут появиться новые фигуранты. Об этом заявили ТАСС в правоохранительных органах. Там уточнили, что пока продолжается предварительное расследование и выявление всех подозреваемых.

О возбуждении дела стало известно на этой неделе, были задержаны в общей сложности 23 человека. В их числе — пять полицейских патрульно-постовой службы МВД. 16 мая Басманный районный суд Москвы заключил под стражу одного из фигурантов, Дмитрия Боглаева. По версии следствия, он курировал «попрошаек». Ему предъявлено обвинение по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК).