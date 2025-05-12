23 человека арестовали по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево

23 человека арестовали по уголовному делу об обмане участников СВО таксистами аэропорта Шереметьево в Москве. Среди арестованных — пятеро полицейских патрульно-постовой службы МВД России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по статьям о краже и мошенничестве (ст. 158 и 159 УК — максимальное наказание по обеим статьям до 10 лет). Фигуранты также обвиняются по статье об организации преступного сообщества. (ст. 210 УК — максимальное наказание до 20 лет).

По данным ТАСС, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв. Еще один сотрудник МВД, оперуполномоченный полиции аэропорта, позже отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.