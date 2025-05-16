Фигуранта по делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево отправили в СИЗО

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу одного из фигурантов по делу об обмане участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, обвиняемый — Боглаев Дмитрий Андреевич — стал одним из организаторов преступной схемы. По данным агентства, он курировал «попрошаек». Ему предъявили обвинение по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК).

12 мая по этому делу задержали 23 человека. Среди арестованных — пятеро полицейских патрульно-постовой службы МВД России. Дело возбуждено по статьям о краже и мошенничестве (ст. 158 и 159 УК, максимальное наказание по обеим статьям — до десяти лет).