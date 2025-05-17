В Боливии для разгона сторонников экс-президента применили слезоточивый газ

В боливийской столице Ла-Пасе прошел марш в поддержку экс-президента страны Эво Моралеса. Сторонники политика требуют зарегистрировать его кандидатом на президентские выборы. Для разгона марша полиция применила слезоточивый газ и шары с краской.

Как передает Reuters, сотни сторонников экс-президента собрались у здания избирательного суда Боливии. Они скандировали лозунги против действующего правительства. Агентство уточняет, что протесты в стране начались после решения Конституционного суда о законности статьи, запрещающей занимать пост президента более двух сроков.

Командующий полицией Хуан Руссо заявил, что участники шествия использовали петарды и забрасывали силовиков камнями. Как пишет ABC News, в результате столкновений пострадали два полицейских, журналист и местный торговец.

Эво Моралес был президентом Боливии с 2006 года. В 2019 году он вступил в должность главы государства в четвертый раз подряд, но менее чем через месяц ушел в отставку на фоне массовых протестов. Минюст Боливии выдал ордер на арест Эво Моралеса, после чего тот уехал в Мексику. Политик вернулся в страну через год, когда к власти пришел его сторонник Луис Арсе.

Петр Бузлаев