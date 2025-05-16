Саудовская Аравия и Катар погасили долг Сирии в $15,5 млн

Задолженность Сирии перед Международной организацией развития 12 мая погасили Саудовская Аравия и Катар. После получения выплаты в размере около $15,5 млн Всемирный банк сообщил о восстановлении права страны на проведение денежных операций.

«Мы рады, что погашение задолженности Сирии позволит группе Всемирного банка возобновить взаимодействие со страной и удовлетворить потребности сирийского народа в области развития»,— говорится в заявлении Всемирного банка.

Помощь со стороны МАР возобновится с обеспечения Сирии электроэнергией. Это будет первый проект по масштабному восстановлению страны после 14-летнего вооруженного конфликта. Сейчас, по данным ООН, 90% сирийцев живут за чертой бедности, по всей стране электричество подается два часа в день. На полное восстановление Сирии, по мнению аналитиков, может потребоваться $400 млрд.

Екатерина Отрашкевич