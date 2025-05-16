На саммите в Тиране европейских лидеров изобразили в виде детей

Организаторы саммита в Тиране показали лидерам стран Евросоюза видео, на котором собравшихся изобразили в образе грудных детей. Малыши, одетые в костюмы, улыбаются и произносят фразу «Добро пожаловать в Албанию» на разных языках. Руководители стран, которые сидели в зале, посмеялись над таким зрелищем.

В Албании сегодня, 16 мая, проходил саммит Европейского политического общества. В нем приняли участие представители 47 стран: как государств—членов ЕС, так и кандидатов на вступление в союз. На нем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа вместе с США работает над новыми санкциями против России.

Подробнее о саммите — в материале «Европа займется Балканами».