Европа займется Балканами

В пятницу, 16 мая, в Тиране пройдет саммит Европейского политического сообщества, которое объединяет как членов Евросоюза, так и потенциальных кандидатов на вступление в объединение. Хотя формат форума не предполагает принятия обязывающих решений, саммит в Тиране тем не менее должен определиться с обещанными ЕС негативными последствиями для Сербии за участие ее лидера Александра Вучича в праздновании Дня Победы в Москве, а также обсудить другие проблемы, связанные в первую очередь с Балканским регионом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Албанский премьер Эди Рама

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Албанский премьер Эди Рама

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Нынешний саммит Европейского политического сообщества станет первым, который проходит на Балканах. Инициированная три года назад президентом Франции Эмманюэлем Макроном структура выполняет роль своего рода платформы для координации политики стран ЕС с теми, кто может стать членом объединения в будущем. А проводимые дважды в год саммиты сообщества принимают поочередно страны—члены ЕС и потенциальные кандидаты.

То, что на сей раз выбор пал на Албанию, судя по всему, не случайно. Эта балканская страна наряду с соседней Черногорией является главным претендентом на то, чтобы стать 28-м членом ЕС (предполагается, что это произойдет до 2030 года). К тому же многолетний албанский лидер Эди Рама, который уже 12 лет находится на посту премьера страны, а после победы на выборах в минувшее воскресенье останется в премьерском кресле еще на четыре года, считается явным фаворитом Брюсселя.

Поскольку нынешний саммит Европейского политического сообщества впервые проходит на Балканах, многие его темы будут так или иначе связаны с этим регионом. Президент Сербии Александр Вучич объявил накануне, что на саммите в Тиране ожидает жесткую критику за свой визит в Москву на парад в честь 80-летия Победы. Действительно, еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос прямо предупредила сербского президента, что его участие в праздновании 9 Мая в Москве будет иметь негативные последствия для переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. «Ожидаю ли я на саммите в Тиране жесткую реакцию и нападки? Разумеется, ожидаю. Я не первый год в политике и знаю, как это происходит. Кто-нибудь поднимет тему, а остальные подхватят»,— поведал Александр Вучич журналистам накануне вылета в Тирану.

Впрочем, европейские дипломатические источники “Ъ” полагают, что какие-то санкции против Сербии на саммите в Тиране вряд ли будут обозначены.

«Статуса кандидата в ЕС Белград никто лишать не станет, относительно санкций против Сербии единого мнения среди членов Евросоюза нет, а единственным последствием может стать то, что сербская евроинтеграция затормозится»,— поясняют собеседники “Ъ”. В таком случае Сербия вряд ли ощутит обещанные «негативные последствия», поскольку в последние три-четыре года ее движение в сторону ЕС и так практически приостановилось.

Собирающийся прибыть в Тирану президент Черногории Яков Милатович рассчитывает компенсировать в ходе саммита сорвавшееся общение с украинским лидером Владимиром Зеленским в Подгорице. По приглашению Якова Милатовича президент Украины должен был в конце этой недели прибыть в Черногорию для подписания с ее премьером Милойко Спаичем соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое предполагает взаимодействие двух стран в случае вооруженного нападения на одну из них, а также соглашения в области оборонной промышленности, обмена разведданными и восстановления Украины. Однако буквально в последний момент визит украинского президента в Подгорицу был отложен из-за занятости черногорского премьера.

А новый британский премьер Кир Стармер едет на саммит в Тирану, чтобы договориться с балканскими лидерами об усилении борьбы с нелегальной иммиграцией из этого региона в Великобританию. Он подарит Албании два устройства для распознания фальшивых паспортов и предложит расширить совместную с Албанией и Косово рабочую группу по миграции, включив в нее Черногорию и Северную Македонию.