Макрон: ЕС готовит новые санкции против РФ в координации с США

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что европейские страны работают над новыми санкциями против России в координации с американскими партнерами. Эти санкции будут введены, если Россия «продолжит отказываться от прекращения огня», передает AFP.

Господин Макрон заявил об этом на саммите Европейского политического общества в Тиране. О вторичных санкциях, которые Запад должен ввести против России в случае продолжения боевых действий, президент говорил неоднократно. Они могут коснуться перепродажи нефти, газа или финансовых услуг.

Ранее господин Макрон заявлял, что 30-дневное перемирие на суше, в воздухе и на море — это общая цель европейских стран. В Кремле на угрозы ввести новые санкции отвечали, что Москва не приемлет язык ультиматумов.

Сегодня, 16 мая, прошли переговоры делегатов России и Украины. Стороны не договорились о прекращении огня. Однако возглавляющий российскую делегацию Владимир Мединский заявил, что Россия удовлетворена диалогом и готова его продолжать.