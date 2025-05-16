В Дагестане задержали вора в законе

В Цумадинском районе Дагестана задержан 39-летний мужчина. Его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК), сообщили в МВД по региону. Возбуждено уголовное дело. Статья предполагает наказание до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в колонии в 2020 году задержанный занял высшее положение в преступной иерархии среди осужденных. Этому содействовал неизвестный, пользующийся авторитетом в криминальных кругах.

«Используя свой авторитет и поддержку криминальных элементов, он осуществлял организационно-распорядительные функции в среде заключенных, оказывая влияние на осужденных и поддерживая криминальные традиции»,— сказано в сообщении МВД по региону.

Ранее задержанный отбывал наказание в исправительной колонии за изнасилование (ст. 131 УК), кражу автомобиля (166 УК), грабеж (ст. 161 УК) и разбой (ст. 162 УК). Срок его нахождения в местах лишения свободы не уточняется.

Екатерина Отрашкевич