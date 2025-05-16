Хоккеист Юров подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд»

Российский нападающий Данила Юров подписал трехлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Данила Юров (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Данила Юров (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее 21-летний Юров играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Он представлял магнитогорский «Металлург», в составе которого в прошлом году завоевал Кубок Гагарина. За пять сезонов в КХЛ форвард провел 270 матчей и набрал 99 очков (49 голов+50 передач). В 2022 году Юров был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в первом раунде под 24-м номером.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ «Миннесота» заняла четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 97 очков, и вышла в play-off. В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли команда уступила «Вегас Голден Найтс» со счетом 2:4. За «Миннесоту» играют российские нападающие Кирилл Капризов и Яков Тренин.

Таисия Орлова