Чемпионат Испании

36-й тур. «Реал»—«Мальорка» 2:1 (Мбаппе, 68; Рамон, 90+5 — Вальент, 11). «Вильярреал»—«Леганес» 3:0 (Айосе Перес, 23, 31; Пепе, 45). «Осасуна»—«Атлетико» 2:0 (Катена, 25; Будимир, 82). «Хетафе»—«Атлетик» 0:2 (Гурусета, 76; Вивиан, 89). «Эспаньол»—«Барселона» 0:2 (Ямаль, 53; Фермин Лопес, 90+5). «Райо Вальекано»—«Бетис» 2:2 (де Фрутос, 37; Лёжен, 45+6 — Кучо Эрнандес, 51; Иско, 61 (пен.)). Положение команд. 1. «Барселона» — 85 очков. 2. «Реал»— 78. 3. «Атлетико» — 70. 4. «Атлетик» — 67. 5. «Вильярреал» — 64. 6. «Бетис» — 59.

«Барселона» за два тура до окончания чемпионата гарантировала себе золотые медали.