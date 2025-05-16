На ставропольского чиновника завели дело о выплате госсубсидий друзьям

В отношении бывшего начальника управления сельского хозяйства администрации одного из округов Нефтекумского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве с субсидиями, совершенное группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом «Ъ-Кавказ» рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, он принимал решения о проведении агрохимических обследований земельных участков, принадлежащих его близким родственникам. Эти работы стоимостью более 6 млн руб. проводились за счет бюджетных средств, выделенных на поддержку сельхозтоваропроизводителей. При этом меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов чиновником приняты не были.

«Кроме того, родственники служащего, а также иные аффилированные ему лица получали субсидии для развития сельскохозяйственной деятельности. При этом контрольные мероприятия целевого расходования денег в отношении своих близких чиновник не проводил. В результате через крестьянские фермерские хозяйства, управляемые родственниками муниципального служащего, а также иными аффилированными ему лицами, похищены бюджетные денежные средства на сумму более 14,3 млн руб.», — сообщает прокуратура.

По данным источника издания в правоохранительных структурах края, подозреваемый имеет много родственников, и почти все они имеют статус фермеров. Также он рассказал, что в настоящий момент следствие считает, что экс-чиновник выполнял роль организатора.

После вмешательства прокурора чиновник был уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Михаил Волкодав