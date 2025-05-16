Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве

Правительство Украины прекратило действие межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенной сфере. Документ был подписан 24 июня 1993 года в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах прекратило свое действие»,— написал в Telegram представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Документ долгое время регулировал взаимодействие в таможенной сфере между двумя странами. Причины решения Украины выйти из соглашения неизвестны.