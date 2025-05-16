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Виктор Козлов останется главным тренером «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов останется главным тренером хоккейного клуба «Салават Юлаев» еще на два года. Новый контракт стороны заключили сегодня, сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале. Срок действия предыдущего истекал в этом месяце.

Виктор Козлов (в центре) во время матча

Виктор Козлов (в центре) во время матча

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Виктор Козлов (в центре) во время матча

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Виктор Козлов тренирует уфимскую команду с мая 2022 года. Наивысшим достижением «Салавата Юлаева» при его руководстве стал выход в полуфинал Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025. 5 мая глава Башкирии Радий Хабиров предложил тренеру остаться в клубе, несмотря на поражение от ярославского «Локомотива» в третьем раунде плей-офф.

Детали нового контракта пресс-служба «Салавата Юлаева» не разглашает.

Идэль Гумеров

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