Виктор Козлов останется главным тренером «Салавата Юлаева»
Виктор Козлов останется главным тренером хоккейного клуба «Салават Юлаев» еще на два года. Новый контракт стороны заключили сегодня, сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале. Срок действия предыдущего истекал в этом месяце.
Виктор Козлов (в центре) во время матча
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Виктор Козлов тренирует уфимскую команду с мая 2022 года. Наивысшим достижением «Салавата Юлаева» при его руководстве стал выход в полуфинал Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2024/2025. 5 мая глава Башкирии Радий Хабиров предложил тренеру остаться в клубе, несмотря на поражение от ярославского «Локомотива» в третьем раунде плей-офф.
Детали нового контракта пресс-служба «Салавата Юлаева» не разглашает.