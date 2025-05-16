ЦБ: мошенникам за три месяца удалось похитить у россиян 6,9 млрд рублей

В январе — марте 2025 года преступники совершили 296,6 тыс. мошеннических банковских операций. В сумме они смогли похитить 6,9 млрд руб. При этом банки предотвратили 43,8 млн попыток украсть деньги у своих клиентов, тем самым они защитили 4,6 трлн руб., говорится в отчете Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше всего денег мошенники похитили, используя каналы онлайн-переводов и интернет-банкинга. Для этого они заражали мобильные устройства своих жертв вредоносными программами, сообщили в ЦБ. Регулятор заявил, что также борется с кибермошенниками. ЦБ инициировал блокировку 19,8 тыс. телефонных номеров злоумышленников, а также 7,1 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, указано в отчете.

О противостоянии банков и мошенников — в материале «Ъ» «Обналичьтесь, миллионы».