Первый этап программы для участников СВО в Башкирии прошли около 150 человек

Около 150 человек отобраны для участия в очном этапе региональной кадровой программы «Герои Башкортостана». Он состоится 21 мая в Уфе на площадке Межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра, сообщила пресс-служба правительства региона.

По итогам очного этапа программы выберут 70 человек, которым предложат пройти переквалификацию и работать с наставниками.

95% участников кадровой программы, прошедших в финал — жители Башкирии, среди них три женщины. Средний возраст претендентов — 41 год.

«Герои Башкортостана» — региональное продолжение федеральной программы «Время героев». Проект создан для формирования резерва управленческих кадров из участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в организациях республики. В программе зарегистрировалось 2026 участников.

Наталья Балыкова