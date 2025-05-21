Сегодня исполняется 80 лет научному руководителю Института востоковедения РАН, академику РАН Виталию Наумкину

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виталий Наумкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев:

— Уважаемый Виталий Вячеславович! Я очень рад поздравить Вас — одного из самых выдающихся российских специалистов по Востоку, одно перечисление титулов и наград которого может занять целую газетную полосу,— с юбилеем. Мне посчастливилось не только работать под Вашим руководством, но я очень дорожу нашей с Вами дружбой. Виталий Вячеславович, Вы знаете все и можете все: удивительно мудрый и чуткий наставник, ученый-визионер и влиятельный общественный деятель, обладающий высочайшей репутацией в научных и политических элитах стран Востока, от Китая до Северной Африки. Вместе с ними пожелаю Вам новых идей, новых побед, новых талантливых учеников и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»