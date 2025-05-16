Колумбия готовится к работе с банком БРИКС

Президент Колумбии Густаво Петро встретился в Шанхае с директором Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Руссефф. Во время переговоров он сообщил, что страна начала процесс присоединения к НБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

«Проектом, оказавшим наибольшее влияние на Новый банк развития, стало 120-километровое железнодорожное или канальное соединение между Тихим и Атлантическим океанами, которое Колумбия может построить, просто соединив залив Ураба с Купикой. Я мог бы собрать воедино всю Атлантическую Южную Америку»,— написал господин Петро в социальной сети X.

Новый банк развития учредили страны БРИКС, среди которых — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В состав членов банка также вошли Египет, ОАЭ и Бангладеш. Финансовая организация спонсирует инфраструктурные инициативы и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.