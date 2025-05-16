Посол Польши в Киеве допустил передачу списанных МиГ-29 Украине

В Польше считают возможной передачу ВСУ истребителей МиГ-29, подлежащих списанию. Об этом в интервью украинской газете «Европейская правда» сообщил глава польского посольства Петр Лукасевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МиГ-29

Фото: Lukasz Glowala / Reuters МиГ-29

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

«Что касается МиГ-29, то мы постепенно выводим их из нашего вооружения, заменяя на F-16. Передача их Украине вполне возможна, соответствующие переговоры еще продолжаются»,— заявил дипломат во время интервью.

По данным Reuters, польское правительство обязалось рассмотреть возможность передачи Киеву не менее одной дополнительной эскадрильи (около 14 самолетов) в рамках соглашения, подписанного 8 июля 2014 года. В марте 2025 года президент Польши Андрей Дуда заявлял о том, что страна готова рассмотреть передачу истребителей советского образца, если получит от союзников адекватную замену.