Закупку на восстановление триумфальной арки объявили в Нижнем Новгороде

Почти 315 млн руб. выделят на проектирование и устройство выставочного пространства с восстановлением «Триумфальной арки» на улице Советской в Канавинском районе. Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству г. Нижнего Новгорода» 25 апреля 2025 года объявило соответствующий электронный аукцион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из закупочной документации Фото: из закупочной документации

Начальная стоимость контракта составляет 314,8 млн руб. Итоги закупки подведут 20 мая.

Проект предусматривает в том числе вынос инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства объекта. При необходимости подрядчик должен предусмотреть перекладку сетей наружного освещения вдоль дома №20 по улице Советской.

Выставочное пространство, функционал которого в закупочной документации не уточняется, будет представлять собой остекленный металлический каркас с высокими витражами.

Построить арку необходимо до 10 августа 2026 года, завершить все работы — до 15 ноября.

Как писал «Ъ-Приволжье», на восстановление триумфальной арки на улице Советской в бюджете на 2025 и 2026 годы пока заложено 214,2 млн руб. В мэрии сообщали, что она станет входом в музей трамваев.

Останки арки, построенной к приезду императора Николая II в 1896 году, обнаружили летом 2024 года.

Галина Шамберина