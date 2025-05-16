Министерство внутренней безопасности США думает над ТВ-шоу с участием мигрантов

Министерство внутренней безопасности США готово стать соорганизатором ТВ-шоу, в котором мигранты будут бороться за американское гражданство. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Идея такого шоу пришла в голову продюсеру (и по совместительству мигранту из Канады) Робу Уорсоффу. Он задумал его еще во времена президентства Барака Обамы. По его задумке, это шоу должно стать «празднованием того, что означает быть гражданином Америки».

«Это не "Голодные игры"… Это не то что "Ох, проиграл, ну мы тебя сейчас вышвырнем из страны"»,— заявил он газете. По его словам, участники шоу будут соревноваться в знании американской истории и науки. Господин Уорсофф утверждает, что участвовать в шоу смогут только легальные мигранты. Переговоры с министерством проходят весьма успешно, утверждает он, и уже начаты предварительные переговоры с телесетями, которые могли бы выпускать это шоу.

Пресс-секретарь министерства Триша Маклафлин, в свою очередь, заявила, что окончательного решения о старте проекта и/или участии в нем министерства пока не принято. «Мы в самом начале процесса»,— заявила госпожа Маклафлин. По ее словам, министерство ежегодно получает огромное количество предложений о потенциальных телевизионных шоу. Более того, министерство уже имеет опыт сотрудничества такого рода. При его участии на канале National Geographic выходит популярное шоу «Поймай контрабандиста».

Виктор Буй