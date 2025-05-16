Администрацию Мелеуза возглавил Олег Воробьев

Горсовет Мелеуза назначил 51-летнего Олега Воробьева главой городской администрации. Решение, принятое по итогам конкурса, опубликовано на сайте совета.

По данным сайта администрации, Олег Воробьев родился 10 декабря 1973 года в Мелеузе. Окончил Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (специальность — инженер по эксплуатации радиотехнических средств), Башкирскую академию государственной службы и управления (по направлению «государственное и муниципальное управление») и Башкирский институт технологий и управления Московского государственного университета технологий и управления (направление — «технологические машины и оборудование»).

В разное время господин Воробьев работал аппаратчиком-слесарем КИПиА, преподавателем в Мелеузовском механико-технологическом техникуме, начальником отдела по мобилизационной работе в районной администрации, замдиректора МУП «Тепловые сети» и Мелеузовского индустриального колледжа, ведущим специалистом-экспертом в региональной инспекции Ростехнадзора. До 27 февраля Олег Воробьев был главным специалистом отдела ЖКХ, пока совет не назначил его временным исполняющим обязанности главы администрации.

До него пост сити-менеджера временно занимал Рамиль Гайсин. С ноября 2020-го по октябрь 2024 года администрацию Мелеуза возглавлял Азамат Хасанов, оставивший должность по собственному желанию.

Идэль Гумеров