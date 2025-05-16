Сын-хоккеист врио главы Свердловской области вернулся из США в Екатеринбург

Из США в Екатеринбург вернулся 17-летний сын врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, об этом врио главы региона рассказал в интервью «Областной газете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сына зовут Денис, в течение 13 лет он занимается хоккеем — как молодого спортсмена его пригласили на тренировки в США. Господин Паслер подчеркнул, что о том, что он останется там жить и продолжать учебу, речи не шло. Сейчас он занимается на «Дацюк Арене». «Не секрет, что ребята, которые, как мой Денис, занимаются за рубежом исключительно спортом, тоже проходят свои непростые испытания. Знаю, что и стычки случаются, когда кто-то со стороны говорит плохо про нашу страну. Ребята дают отпор таким проявлениям. Вспомним Александра Овечкина, который один из лидеров Putin Team. То, что он занимается спортом в США, не означает, что он стал врагом нашей страны»,— отметил врио губернатора.

Ранее главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин рассказал, что господин Паслер очень любит хоккей и активно поддерживает уральскую команду. Игру в конце марта, в ходе которой «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3, врио губернатора посетил вместе с полпредом Уральского Федерального округа (УрФО) Артемом Жогой.

Ирина Пичурина