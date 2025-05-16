Мэрия Уфы закажет 15 троллейбусов за 511 млн рублей

Управление транспорта и связи администрации Уфы на аукционе 4 июня выберет поставщика 15 троллейбусов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 511,5 млн руб., цена одного троллейбуса — 34,1 млн руб. Закупку оплатят из бюджета города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Транспорт необходимо поставить до марта 2026 года. Троллейбусы должны быть выпущены не ранее 2025 года, рассчитанные на 90–100 пассажиров, с 33 сидячими местами.

Полный срок эксплуатации транспортных средств — 10 лет или 600 тыс. км пробега. Поставщик должен дать двухлетнюю гарантию.

Майя Иванова