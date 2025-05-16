В Краснодаре количество пекарен выросло до тысячи

Число пекарен в Краснодаре превысило тысячу — по данным на май 2025 года, в городе работают 1023 заведения. За год прирост составил 3,3%, или 33 объекта,— в мае 2024 года их насчитывалось 990. С ноября 2023 года динамика остается устойчиво положительной: за 18 месяцев количество пекарен увеличилось на 42,7%, то есть на 306 точек. Минимум зафиксирован в марте 2024 года — 698 заведений, говорится в исследовании эксперта рынка недвижимости Ярослава Кобаладзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По оценке эксперта, спрос на помещения под пекарни стабильно высокий. Формат востребован в жилых районах благодаря постоянному пешеходному трафику. Пекарни встроены в повседневные маршруты горожан, а формат «у дома» снижает барьеры для посещения. Вложения в объекты подобного типа окупаются, как правило, за 10–12 лет, что выгодно отличается от жилой аренды. К тому же помещения легко адаптировать под другие виды бизнеса — от аптек до кофеен.

По мнению господина Кобаладзе, пекарни относятся к числу наиболее предсказуемых арендаторов: они быстро выходят на стабильную выручку, редко меняют локацию и менее подвержены сезонным колебаниям. Это снижает риски для собственников и делает пекарни удобными для долгосрочной аренды. При этом возможны конфликты с жильцами в многоквартирных домах — из-за запахов, режима работы или скоплений людей. Эти вопросы, как подчеркнул эксперт, требуют отдельной проработки.

Вячеслав Рыжков