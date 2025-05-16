Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе «Свеча» в Салавате

Следственный отдел по Салавату управления СКР по Башкирии устанавливает обстоятельства взрыва и пожара на заводе «Свеча». На место происшествия выехали руководитель, следователи и криминалисты отдела. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ). После осмотра места происшествия ведомство собирается назначить судебные экспертизы.

Взрыв и последующий пожар на предприятии, занимающемся переработкой пластмассовых отходов во вторичное сырье и переработкой парафина, случился сегодня утром. В пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии предварительной причиной происшествия называют нарушение техпроцесса.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, двое пострадавших находятся в реанимации, третьего госпитализировали в ожоговое отделение больницы. Под завалами может находиться еще один человек.

По состоянию на 11:44 открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС.

ООО «Свеча» зарегистрировано в Салавате в 2011 году. Совладельцами предприятия с уставным капиталом 500 тыс. руб. являются Роман Мячин (ему принадлежит половина доли в компании), Сергей Кислер и Людмила Богданова (владеют по 40% и 10% доли в организации). В 2024 году, по данным Rusprofile, убыток «Свечи» составил 7,1 млн руб. при выручке 67 млн руб.

Идэль Гумеров