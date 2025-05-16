Двое пострадавших при взрыве на парафиновом заводе в Башкирии в реанимации

Два человека, пострадавших при взрыве на заводе «Свеча» в Салавате, находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, сообщил глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин. Наиболее сильно пострадал 43-летний мужчина, он госпитализирован в реанимацию городской больницы Салавата. Еще один пациент доставлен в городскую больницу Стерлитамака, он в реанимации в тяжелом состоянии.

Третий пострадавший, 40-летний мужчина, направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака с термическими ожогами.

На месте происшествия дежурит бригада скорой помощи.

Взрыв газовоздушной смеси и пожар произошел сегодня утром. Его причиной стало нарушение технологического процесса. Под обрушившимся зданием может находиться человек, спасатели ведут его поиски.

Наталья Балыкова