Несколько человек пострадали при взрыве на предприятии в Салавате
Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня утром на предприятии в Салавате, которое производит парафин. При инциденте пострадали люди, сообщила прокуратура Башкирии.
«По предварительным данным, сегодня около 10:00 в промышленной зоне Салавата произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на предприятии, производящем парафин. В результате происшествия имеются пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь»,— говорится в пресс-релизе.
По данным Главного управления МЧС по Башкирии, пострадали как минимум три человека.
«Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Возможно, что под завалами находится один человек, принимаются все необходимые меры по его поиску»,— сообщили в управлении.
Предварительной причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, из-за чего произошла «разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением», говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что сейчас пожарные тушат «разрозненные очаги горения». К ликвидации огня привлечены 43 человека и 17 единиц техники.
На место происшествия выехал заместитель прокурора Салавата Денис Саниев. Надзорное ведомство намерено проверить исполнение требований о промышленной безопасности и охране труда.
По факту проводится доследственная проверка.
По данным Baza, инцидент произошел на предприятии «Свеча».