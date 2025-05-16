Несколько человек пострадали при взрыве на предприятии в Салавате

Взрыв газовоздушной смеси произошел сегодня утром на предприятии в Салавате, которое производит парафин. При инциденте пострадали люди, сообщила прокуратура Башкирии.

«По предварительным данным, сегодня около 10:00 в промышленной зоне Салавата произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на предприятии, производящем парафин. В результате происшествия имеются пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь»,— говорится в пресс-релизе.

По данным Главного управления МЧС по Башкирии, пострадали как минимум три человека.

«Трое экстренно доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Возможно, что под завалами находится один человек, принимаются все необходимые меры по его поиску»,— сообщили в управлении.

Предварительной причиной инцидента стало нарушение технологического процесса, из-за чего произошла «разгерметизация печного оборудования с последующим разрушением здания и горением», говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сейчас пожарные тушат «разрозненные очаги горения». К ликвидации огня привлечены 43 человека и 17 единиц техники.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Салавата Денис Саниев. Надзорное ведомство намерено проверить исполнение требований о промышленной безопасности и охране труда.

По факту проводится доследственная проверка.

По данным Baza, инцидент произошел на предприятии «Свеча».

Наталья Балыкова