За год количество выданных потребкредитов в Башкирии сократилось на 56,9%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребительских кредитов в Башкирии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 56,9%. Если в апреле 2024 года в республике было выдано 84,3 тыс. потребкредитов, то в прошлом месяце – всего 36,3 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Похожая ситуация наблюдается в целом по стране. За год, отмечают в НБКИ, выдача потребкредитов в России сократилась на 56,7%.

Наиболее заметное падение зафиксировано в Оренбургской (-59,7%) и Саратовской (-59,3%) областях, Ставропольском (-58,8%) и Алтайском (-58,8%) краях, а также в Кемеровской области (-58,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за год сократилось на 48,5% и 53,7% соответственно.

«Существенное сокращение выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов,— отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом с декабря темпы кредитования остаются примерно на одном уровне, что свидетельствует об определенной стабилизации».

Олег Вахитов