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За ночь над Крымом уничтожили 21 БПЛА

За прошедшую ночь над Крымом и Черным морем сбили в общей сложности 64 БПЛА. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с 22:00 15 мая до 8:30 16 мая силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над Крымом и 43 — над акваторией Черного моря. Также один дрон сбили в Белгородской области.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

«Ъ-Кубань» писал, что ранним утром на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность. Об уничтожении БПЛА над Кубанью не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

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