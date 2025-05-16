За ночь над Крымом уничтожили 21 БПЛА

За прошедшую ночь над Крымом и Черным морем сбили в общей сложности 64 БПЛА. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с 22:00 15 мая до 8:30 16 мая силы ПВО уничтожили 21 беспилотник над Крымом и 43 — над акваторией Черного моря. Также один дрон сбили в Белгородской области.

О каких-либо разрушениях или пострадавших не сообщалось.

«Ъ-Кубань» писал, что ранним утром на территории Краснодарского края объявляли беспилотную опасность. Об уничтожении БПЛА над Кубанью не сообщалось.

Вячеслав Рыжков