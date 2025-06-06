Сегодня день рождения основателя и директора Мультимедиа Арт Музея Москва, академика Российской академии художеств Ольги Свибловой

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Свиблова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ее поздравляет телеведущая Елена Ханга:

— Дорогая Ольга! С днем рождения! Вы очень талантливы во всем — и с точки зрения творчества, и с точки зрения коммерческой. Только такому творческому и деловому человеку, как Вы, по силам создать с нуля один из самых потрясающих и успешных музеев Москвы, да и всей страны. Меня восхищает ваша целеустремленность и работоспособность. За кажущейся внешней строгостью находится очень большая и нежная душа, которую я наблюдаю на протяжении последних 25 лет. Вы умеете и постоянно заботитесь о своей семье, близких и друзьях. Вы мне давали блестящие интервью, которые любят слушать и смотреть. Каждый раз Вы восхищаете изящным изложением мыслей. Желаю Вам новых проектов, чтобы всегда горели глаза и никогда не было скучно. А пока нам интересно — мы молодеем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»