Двое высокопоставленных чинов нацгвардии в Приамурье пошли под суд за поборы

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших должностных лиц ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Амурской области», сообщила прокуратура региона. Заместитель начальника и инженер обвиняются в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК).

По версии следствия, в 2017—2020 годах фигуранты собирали с начальников территориальных филиалов учреждения в регионе выданные им премии за полугодие и год. Деньги собирались на банковский счет инженера, который, в свою очередь, передавал их заместителю начальника. Последний распоряжался средствами по своему усмотрению. Всего в общей сложности таким образом было похищено более 420 тыс. руб. Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ по Амурской области.

Материалы уголовного дела направлены в Благовещенский городской суд. Обвиняемым грозит до шести лет заключения.

Анна Яшина, Благовещенск