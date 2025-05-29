35 лет ФБК: на шаг впереди

Один из многолетних лидеров рынка профессиональных аудиторских услуг — компания ФБК — в этом году отмечает 35-летний юбилей. Старший управляющий партнер ФБК Елена Сарафанова рассказала, с чего начиналась история компании ФБК, как изменилась компания ФБК и весь аудиторский рынок России за эти годы и какие качества помогают ФБК оставаться в числе лидеров, на протяжении десятилетий преодолевая различные внешние вызовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший управляющий партнер ФБК Елена Сарафанова

Фото: Предоставлено пресс-службой ФБК Старший управляющий партнер ФБК Елена Сарафанова

Фото: Предоставлено пресс-службой ФБК

— В этом году ФБК отмечает 35-летний юбилей. Что изменилось в компании с момента ее основания до сегодняшнего дня? Какие достижения вы считаете ключевыми?

— Да, 35 лет — это серьезный рубеж. Если говорить о масштабах изменений — они колоссальные. Пройден путь от небольшой аудиторской фирмы в начале 1990-х до одной из ведущих аудиторско-консалтинговых групп в России сегодня. И на каждом этапе развития компании были свои победы, уроки и свои моменты истины.

За 35 лет мы достигли многого. Были и остаемся в группе лидеров рынка профессиональных услуг, наш бренд хорошо известен и пользуется доверием клиентов и партнеров, активно участвуем в деятельности профессиональных организаций, но главное, мы растем и развиваемся, успешно преодолевая вызовы и усиливая наши компетенции. Сегодня ФБК оказывает услуги более чем по 120 направлениям, предоставляя нашим клиентам возможность получать ответы на все возникающие у них вопросы.

Наш девиз «Объясняем мир, изменяем мир» очень точно отражает философию компании. Мы всегда старались не только оказывать качественные услуги, но и формировать стандарты профессии, развивать отрасль. Компания ФБК на протяжении всей своей истории и участник рынка, и инициатор прогрессивных изменений: наши сотрудники активно участвуют в образовательной и нормотворческой деятельности. Такая профессиональная позиция позволяет прогнозировать регуляторные тренды.

— Что помогает ФБК долгие годы оставаться в числе лидеров отрасли?

— И в начале нашего пути, и сегодня можно выделить три незыблемых ключевых преимущества ФБК: высококвалифицированная команда, безупречная репутация и уникальная экспертиза во всех отраслях экономики.

Мы создали компанию, способную преодолевать любые внешние вызовы, развиваться опережающими темпами, предлагать нашим клиентам и партнерам лучшие решения из возможных.

ФБК — национальный бренд, который уже 35 лет является символом профессиональной надежности и экспертного лидерства в России.

Ключ к успеху — это создание в компании комфортной профессиональной среды, в которой каждый сотрудник может реализовывать свой потенциал, отстаивать профессиональную позицию и влиять на общее развитие.

— Как изменилось в последнее время регулирование аудита в России? Какие нововведения вы считаете самыми значимыми для отрасли?

Становление и развитие аудита в современной России прошло несколько этапов, и мы не просто наблюдали за процессом, а были непосредственными участниками изменений, развиваясь вместе с отраслью и формируя ее будущее. Можно сказать, что мы работали, особенно в первые годы, в условиях, когда закладывались основы профессиональной методологии и этики.

К наиболее значимым регуляторным изменениям последнего времени можно отнести:

формирование новой модели регулирования аудиторской деятельности, в которой требования к ее субъектам различаются общественной значимостью аудируемых лиц;

переход к новой модели контроля (надзора) за аудиторской деятельностью, в рамках которой Федеральным казначейством и Центральным банком Российской Федерации ведутся реестры аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги, соответственно, общественно значимым организациям и общественно значимым организациям на финансовом рынке; Центральный банк Российской Федерации наделен рядом полномочий в сфере аудиторской деятельности;

правила независимости аудиторов и аудиторских организаций и профессиональные этические требования стали более определенными и строгими.

— Как изменился российский аудиторский рынок за несколько десятилетий? Что стало принципиально иным?

— С развитием и совершенствованием регулирования аудиторской деятельности претерпевал трансформацию и аудиторский рынок. Нововведения, направленные в том числе на обеспечение стабильности института аудита, повышение качества услуг и консолидацию аудиторской профессии, на мой взгляд, положительным образом повлияли на прозрачность рынка аудиторских услуг.

Изменения в системе регулирования и контроля последнего времени существенно повысили требования к аудиторским организациям. Это привело к сокращению общего количества субъектов аудиторской деятельности и укрупнению аудиторских организаций.

Думаю, в ближайшей перспективе тренд на консолидацию сохранится.

— Дефицит кадров в аудите — одна из ключевых проблем последних лет. Какие шаги вы предпринимаете в этом направлении?

— Кадровый голод, о котором столько говорят, мы уже воспринимаем не как проблему, а как новую реальность. Мы в ней работаем, и довольно успешно.

Участие в ежегодных днях открытых дверей в ведущих вузах страны — один из ключевых инструментов системной работы с будущими специалистами. Ставка на абитуриентов и их родителей помогает нам решать сразу две стратегические задачи — популяризировать профессию и продвигать HR-бренд ФБК, чтобы позже, во время обучения, студенты выбрали именно нашу компанию для прохождения практики и стажировки.

Что касается специалистов с опытом, тут мы используем несколько иные инструменты работы. В частности, ежегодно наши эксперты участвуют не менее чем в 100 собственных и партнерских мероприятиях, которые становятся магнитом для профессионалов. Открытая экспертиза демонстрирует уровень нашей команды, и через нетворкинг нам удается привлекать лучшие кадры отрасли.

— Каковы стратегические цели ФБК? В каких направлениях планируете расти?

— Говоря о приоритетах на ближайшие годы, мы планируем сохранить ключевой принцип работы — комплексное решение задач клиента. Такой подход создает устойчивую бизнес-модель: когда одни направления испытывают колебания из-за экономической конъюнктуры, другие становятся источниками роста. И если сам подход устоявшийся, то инструменты постоянно совершенствуются. На первый план, конечно, выходят технологии — цифровизация и роботизация, но не вместо экспертов, а для усиления их аналитики и повышения качества работы и скорости.

Как я уже отметила, расширение линейки услуг определяется не только задачами, которые ставят перед нами клиенты, но и нашей стратегической позицией. Мы видим хорошие перспективы для развития по всем основным направлениям: аудит и сопутствующие услуги, оценка, консалтинг, налоги и право, услуги финансовым институтам и аутсорсинг.

Конечно, как и любая коммерческая компания, мы стремимся к росту, сохранению и укреплению наших позиций на рынке. Мы хотим быть компанией — не только поставщиком услуг, но и архитекторами доверия в экономике. Чтобы наши клиенты могли сказать: «С ФБК мы и ответ на свой вопрос получили, и новые возможности для роста увидели».

Беседовал Сергей Петров