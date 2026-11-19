По данным издания, для взлома использовался инструмент на основе искусственного интеллекта ARTEX, предназначенный для поиска уязвимостей. «В Комиссии считают, что удалось нейтрализовать большую часть атаки, однако полный масштаб ущерба пока не ясен»,— сказал собеседник Politico.