Politico узнало о 10-дневной кибератаке на платформы Европейской комиссии
В работе корпоративных электронных систем Европейской комиссии произошли сбои — доступ к платформам для выплаты заработной платы и управления кадрами был ограничен на протяжении 10 дней. Служба кибербезопасности европейских институтов установила, что системы ЕК были атакованы хакерами, сообщает Politico со ссылкой на источник.
По данным издания, для взлома использовался инструмент на основе искусственного интеллекта ARTEX, предназначенный для поиска уязвимостей. «В Комиссии считают, что удалось нейтрализовать большую часть атаки, однако полный масштаб ущерба пока не ясен»,— сказал собеседник Politico.
Удалось ли хакерам получить доступ к личной информации сотрудников, в ЕК установить пока не смогли. Из-за сбоев ЕК в начале ноября созывала антикризисный совет для обсуждения продолжающихся киберинцидентов. Цифровой департамент, по данным Politico, распорядился усилить проверки безопасности.
Помимо Европы, с масштабными кибератаками в последние недели также столкнулись США. В системах американских компаний и госучреждений было зафиксировано не менее восьми крупных сбоев. Была временно нарушена работа крупнейших банков и Агентства национальной безопасности (АНБ). У АНБ сбой произошел из-за переустановки обновлений системы, заверял директор Национальной разведки США Джей Клейтон.