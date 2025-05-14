Петербуржцы на 25% активнее стали искать работу перед летом

В преддверии начала летнего сезона зафиксировано повышение активности на рынке труда соискателей из Санкт-Петербурга. Количество открытых за последние 30 дней резюме на 25% превышает уровень аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Желание найти работу за последнее время выразили 564 тыс. петербуржцев. В то же время лидером по активности соискателей в Северо-Западном федеральном округе стал Ненецкий автономный округ (+70%). Далее идет Псковская область, там работу искали на 54% чаще.

В Северной столице больше всего в занятости нуждаются специалисты в сере автобизнеса и автосервиса. Таких резюме стало на 70% больше. Выходят на рынок труда и представители остродефицитных сфер — рабочие (+35%). Курьеры, водители, логисты, экспедиторы и другие размещали резюме на 34% чаще.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предложение зарплат в сфере автобизнеса в Петербурге выросло до 121 тыс. рублей.

Татьяна Титаева