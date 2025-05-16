15 лет говорим, что не пишем

В четверг, 15 мая, в Московском Императорском яхт-клубе отметили 15 лет радиостанции «Коммерсантъ FM». Церемонию вел главный редактор Алексей Воробьев (на фото), праздничное настроение обеспечивала группа «Моральный кодекс». Гости и сотрудники вспоминали, как 15 лет назад новая редакция разместилась в дореволюционном здании конюшни на территории усадьбы Струйского в Токмаковом переулке. С тех пор многое изменилось, да и станция сегодня вещает из «Сити», а завтра разместится где-то еще… Одних уже нет, другие далече, третьи замолчали — а «Коммерсантъ FM» продолжает говорить. И не намерена останавливаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Радиостанция, безусловно, совершенно самостоятельное — и очень профессиональное — медиа. Но, конечно, она связана с газетой «Коммерсантъ» тесными родственными узами. Корреспонденты “Ъ” нередко выходят в прямой эфир, чтобы рассказать о том, что они еще даже не написали. Благодаря этому на радиоволнах можно было услышать свежие свидетельства о ситуации в «Крокусе», истории из Нагорного Карабаха, Донбасса, курского и белгородского приграничья. Поэтому читателям “Ъ” определенно не помешает стать еще и слушателями "Ъ FM".

Александр Черных