X5 Group проверяет продукцию «Петелинки» на наличие сальмонеллы

Образцы продукции бренда «Петелинка» (принадлежит ГК «Черкизово») отправлены на лабораторные исследования, сообщили в X5 Group. Торговая компания также проведет аудит производства поставщика. Она объявила об этом после новостей о том, что в продукции «Петелинки» якобы нашли сальмонеллу.

«В мае мы не получали никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей. Поэтому, обнаружив информацию в Telegram-каналах, незамедлительно направили запрос в ведомство, но пока не получили ее подтверждения»,— рассказала пресс-служба компании агентству «РИА Новости».

Telegram-канал «Shot проверка» писал, что Роспотребнадзор якобы обнаружил опасные бактерии в «Шницеле охлажденном», «Фарше премиум из филе» и «Кубиках из филе охлажденных», которые производит компания. Мясо, по утверждению канала, было отобрано для пробы в трех магазинах «Пятерочка» (входит в X5 Group) в Зеленограде. При этом само ведомство не сообщало о найденном нарушении.