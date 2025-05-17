18 мая исполняется 58 лет бизнесмену и землевладельцу Александру Клячину

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Клячин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет научный руководитель Фонда поддержки социальных исследований «Хамовники», профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский:

— Саша, привет! Каждая область твоих интересов, будь то недвижимость, гостеприимство или полевые исследования нашей страны, начинает жить своей жизнью. Твои интуиции превращаются в новые знания, в обустроенную землю, в места, где люди могут жить, трудиться, отдыхать, лечиться и развлекаться. Желаю тебе посильных задач, приятных и продуктивных встреч, быстрых успехов! Пусть каждый твой проект завершается блестяще, пусть всегда будут перспективы для роста и развития. Как говорят — до 120! С днем рождения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»