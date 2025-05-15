В России растут продажи люксовых автомобилей, несмотря на падение авторынка

В России за апрель было продано 78 машин сегмента Luxury, сообщает агентство «Автостат». В том же месяце прошлого года было продано на 15% меньше.

Чаще всего покупали автомобиль Bentley — за апрель продано 27 машин этой марки. Также было продано 26 автомобилей Rolls-Royce, 12 новых автомобилей Lamborghini, 9 — Ferrari, 3 — Aston Martin и 1 — Maserati. Самая продаваемая модель за месяц — Rolls-Royce Cullinan, которая была продана 18 раз. Также покупатели отдавали предпочтение моделям Bentayga и Continental GT, которые выпускает Bentley. Каждую из них продали 13 раз.

В марте было продано 68 новых машин сегмента Luxury. За четыре месяца 2025 года в нашей стране было продано 193 новых люксовых автомобиля: на одну машину больше, чем за тот же период 2024-го. Несмотря на рост продаж в люксовом сегменте, в общем авторынок в апреле упал на 26%, пишет агентство.